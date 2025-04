Stand: 10.04.2025 09:30 Uhr Koalitschonsverdrag: Wat Hamborg seggt

Union un SPD hefft vörstellt, wat se in en ne'e Bunnsregieren maken wüllt – in Hamborgs Politik sünd de Plaans heel ünnerscheedlich opnahmen worrn. CDU-Baas Dennis Thering sä, dat weer goot, dat de Stüern nich stiegen schüllt. Melanie Leonhard vun de SPD will eerst noch töven, wat de SPD-Liddmaten to de Saak seggt. Sina Imhof, de ne'e Baassche vun de Grönen-Fraktschon sä, dat weer goot, dat dat bald en ne'e Bunnsregieren gifft. Dirk Nockemann vun de AfD hööl fast, dat dat mit de CDU keen Asylwend geev.

