Trump sett Töll ut

US-Präsident Donald Trump hett en Grootdeel vun sien Töll drei Maand op Paus sett. Das gellt för de mehrsten vun de Länner, de in'n Hannel mit de USA mehr Töll betahlen schullen: man nich för China. De USA wüllt de Töll op Woren ut China noch wieder na baven setten: op nu eenhunnertfiefuntwintig Perzent. In de EU sünd se sik ünnerdes enig worrn – un maakt nu Gegentöll vun bet to fiefuntwintig Perzent. Drapen schull dat eerst mal Woren so as Jeans un Motorrööd ut de USA.

