Stand: 10.04.2025 09:30 Uhr Füer in Fischbek

In'n Baumpieperweg in Neegroben-Fischbek hett dat fröh an'n Morgen brennt. Dat Füer is so üm un bi Viddel vör veer losgahn: op de Terrass vun en Huus. Vun dor leep dat denn wieder bet na de Slaapkamer. De Bewahners sünd all noch rechttiedig rutkamen un se sünd ok nich to Schoden kamen. Woso dat brennt hett, is noch nich rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch