Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Massenandrang bi'n Westfield-Start

In de Havencity kunnen se sik güstern kuum bargen vör Lüüd, bi den eersten Dag vun dat Riesen-Inkoopcenter Westfield. Un in de Straten dor ümto weer dat proppevull vun Autos. An'n Namiddag hett denn Börgermeester Peter Tschentscher dat rode Band in en fierliche Zeremonie dörsneden. Un en Tafel dor schall erinnern an dejenigen Arbeiders, de bi de Bo-Arbeiden to Dode kamen sünd.

