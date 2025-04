Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Union un SPD woll bald enig

As dat utsüht, staht CDU, CSU un SPD bi dat Verhanneln över en Koalitschoon kort vör'n Afsluss. Bet laat an'n Avend hebbt se tohoopseten, un nu in disse Minuten kaamt de Delegatschonen wedder tosamen. Lüüd, de dor an deelnahmen hebbt, seggt, dat en Övereenkamen woll hüüt Middag fardig warrt.

