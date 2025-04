Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Ünnersöken vun Dublin-Zentrum

De Binnenbehöörd schall dat Hamborger Zentrum för't Afschuven in Rahlsteed rechtlich ünnersöken. So verlangt dat de Bezirksversammeln Wandsbek. Se hett Twiefel anmellt an dat so nöömte Dublin-Zentrum. Denn Lüüd, de flücht sünd, de leevt dor ahn Sozialleistungen un nüms sorgt för jem, bet dat de Minschen na annere EU-Länner afschaven warrt. Liddmaten vun de Bezirksversammeln glöövt, dat sowat gegen de Verfaten verstöten kunn. Totiet sünd in dat Zentrum twölf flüchte Lüüd ünnerbröcht.

