Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Tempokontrollen in ganz Hamborg

Op de Hamborger Straten is vundaag besünners opmarksom föhren anseggt. Un vör allen sinnig, denn hüüt löppt de Blitzermarathon. Vele Kontrollstellen in de ganze Stadt richt de Polizei in, ünner annern ok vör Scholen. Un ut zivile Polizeiwagens rut wüllt se dat Tempo mit de Laserpistool meten. Morgen schall denn künnigt maakt warrn, wat bi den Blitzermarathon bi rutsuert is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch