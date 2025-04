Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Twee Bränn in de Nacht

Twee Maal müss in de Nacht de Hamborger Füerwehr los, wiel dat brennen dee. Üm acht Autos güng dat in de Straat Langenfort in Barmbeek-Noord. Dor is de Polizei nu an't Ermiddeln. Un in Steilshoop hett dat in den Fritz-Flinte-Ring en Füer geven - bi en Mehrfamilienhuus in en Kellerruum. Dorbi hebbt dree Minschen wat vun den giftigen Qualm afkregen. Un en Füerwehrmann keem to Schaden, as he ümknicken dee.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch