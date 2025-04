Stand: 09.04.2025 09:30 Uhr Womööglich Streiks bi't Kfz-Handwark

In de Hamborger Autowarksteden gifft dat womööglich bald Warnstreiks. Dat mellt de Gewarkschop "IG Metall Küste" na de eerste Tarifrunn för dat Kfz-Handwark. En Spreker sä, dat de Afstand twüschen de beiden Tarifparteien nich lütter worrn weer. De Gewarkschop will 6,5 Perzent mehr Geld för de Kfz-Handwarkslüüd, bi en Verdragslooptiet vun twölf Maand. Anfang Mai schall dat Verhanneln in de twete Runn gahn, man Warnstreiks sünd al nu mööglich.

