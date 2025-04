Stand: 08.04.2025 09:30 Uhr Överseequarteer: Dat Westfield maakt de Dören apen

Üm un bi acht Jahr lang hebbt se an dat Westfield-Inkoopscenter in dat Överseequarteer boot. Mehrmals al harrn se den Dag, an den se för de Lüüd de Dören apenmaken wullen, verschaven. Man vundaag nu schall dat sowiet ween: Af vundaag staht dor för de Lüüd 170 Ladens, Restaurangs un Freetietanbotten praat. Man vele Kooplüüd ut’e Binnenstadt un ut anner Zentren sünd Bang, dat dör dat ne’e Inkoopsviddel de Konkurrenz för jüm grötter warrt un dat de Lüüd bi jüm deswegen weniger Geld utgeven doot. Blangenbi rekent se bi de Fier vundaag ok mit Protesten vun Boarbeiders. Denn de wüllt de Lüüd nochmal anstöten, an jümehr Kollegen to denken, de op de Bosteed üm’t Leven kamen sünd.

