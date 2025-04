Stand: 08.04.2025 09:30 Uhr Striet üm Töll vun Trump geiht wieder

US-Präsident Donald Trump hett den Vörslag vun’e EU, wat den Striet üm de Töll angahn deit, aflehnt. De Böverste vun’e EU-Kommischoon Ursula von der Leyen harr vörslaan, all de gegensiedigen Töll op Industrieworen aftoschaffen. Man dat reck Trump nich ut. He verlangt vun’e EU, dat se an de Steed lever mehr Energie ut’e USA köpen deen. In den Tollstriet mit China drauht Trump intwüschen mit noch mehr Töll in Höög vun 50 Perzent. Dormit anter he denn op de vun China plaanten Gegentöll in Höög vun 34 Perzent.

