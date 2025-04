Stand: 08.04.2025 09:30 Uhr Öllerhaftige Infrastruktur is jüst so slecht för den Hannel

Nich blots de US-Töll sünd slecht för’t Geschäft. Vör allen Dingen is dat ok de rünnerkamen Infrastruktur in Düütschland. Dat hett de Vereen vun de Hamborger Spediteuren seggt. Kickt een op den Hamborger Haven, verlangt se vun de tokamen Regeren in Bund un Stadt jümmer un jümmer wedder Investitschonen in de Seehavens. Denn, wenn een op de Straten, Brüchen un Schienen man blots slecht föhren kunn, denn kunn een de Woren ok nich transporteren, so de Vereen.

