Stand: 08.04.2025 09:30 Uhr Hamborg för 25 Johr: Eerste Babyklapp in Düütschland

Nipp un nau vör 25 Johr is in Hamborg de eerste „Babyklapp“ inwieht worrn in Altna an en Kita. So en Inrichten hett dat in Düütschland vörher noch nich geven hatt, wo een dat Bostkind anonym afgeven kann. Achter de eerste Babyklapp in Hamborg stickt de Jugendhölp- un Kita-Dräger „Sternipark“. Man in’e Twüschentiet gifft dat sone Inrichtens in ganz Düütschland. Se schüllt verhinnern, dat Öllern jümehr Babys, de se egens nich wullen, wat andoon doot.

