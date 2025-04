Stand: 08.04.2025 09:30 Uhr Billbrook: Sworen Arbeitsunfall mit en Gavelstaapler

In Billbrook hett dat güstern Avend en sworen Arbeitsunfall geven: Op dat Flach vun en Speditschoon in de Werner-Siemens-Straat is en Gavelstaapler vun en Laderamp rünnerfullen. Bi den Unfall is de 61 Johr ole Fohrer ünner dat Fohrtüüg inklemmt worrn un kööm dorbi op Leven un Dood bi to Schaden. De Füerwehr kunn em mit Hölp vun en Heevkissen ünner den Stapler wedder ünner rutkriegen. De Keerl müss reanimeert warrn un is dorna denn na’t Krankenhuus henkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch