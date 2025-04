Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Drogendood in Hamborg-Eißendörp

En traagschen Dodesfall gifft dat in’n Stadtdeel Eißendörp, wo en 18-johrige Fro sturven is. Se hett, as de Polizei seggt, in de Nacht to Sünndag Drogen nahmen un Alkohol drunken, tosamen mit en Bekannten in en Wahnung in de Eißendorfer Straße. Wieldat de Fro sowat bi Klock dree güstern fröh nich mehr bi Besinnen weer, hett de 23-Johrige denn de Reddungslüüd alarmeert. De 18-Johrige is later in't Krankenhuus sturven. Nu warrt ehre Liek obduzeert. Henwiesen op womööglich Gewalt gegen de junge Fro hett de Polizei nich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch