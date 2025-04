Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Dressel rekent mit högere Gebühren un Priesen

De Hamborger Finanzsenater Andreas Dressel seggt, dat weer en düern Kompromiss, wat amenn bi den Tarifstriet vun'n apentlichen Deenst vun Bund un Kommunen bi ruutsuert is. Man dat Streiken, dat is nu vörbi. Aver Dressel seggt ok, dat nu mit högere Gebühren un Priesen rekent warrn müss. De Lüüd in'n apentlichen Deenst kriegt dree Perzent mehr, un dat gellt al vunaf eersten April. Een Johr later gifft dat nochma 2,8 Perzent baven rop.

