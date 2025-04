Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Wedder Verhanneln över Koalitschoon

Union un SPD verhannelt vundaag in Berlin wieter över en gemeensame Koalitschoon. Vör allen de Delegatschoon vun CDU un CSU steiht dorbi ünner Druck. So wohrschaut to'n Bispeel de Junge Union, dat se den Koalitschoonsverdrag blots denn tostimmt, wenn dat dor binnen üm den versprakenen Politikwessel geiht. Keddelig warrt dat woll besünners bi de Themen Migratschoon, Weertschop un Verdedigen. Achter de interne Kritik steekt ok Ümfragen, wo de AfD toletzt eerstmals mit de Union liekop liggen dee.

