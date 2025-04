Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Verhanneln över klimafründlichen Schippsverkehr

De Schippsverkehr dör de hele Welt, de schall laatstens 2050 klimaneutraal warrn. Disse Week löppt in London dat Raat slaan doröver, woans dat hentokriegen is. Dat geiht üm Motorensprit, de dat Klima nich dull schaadt un üm dat Betahlen vun Utgliek för dat Utsöten vun CO2. Bi dit Klimagas is de weltwiede Schippsverkehr mit knapp dree Perzent bedeligt. Wenn dat aver disse Week keen Övereenkamen gifft, denn kunnen de ne'en Regeln fröhestens vunaf 2027 gellen.

