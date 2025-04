Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Inkoop-Sünndag noch ahn Westfield

Woans warrt sik de Binnenstadt verännern, wenn vunaf morgen dat Westfield Hamborg Överseequarteer op hett? In dit Beleevnisquarteer gifft dat bummelig 170 Ladens, Bars, Restaurants un Kinos. Dat schall Hamborgs ne'e Top-Adress för niveauvulleren warrn. Noch ahn dat Westfield geev dat güstern in de Binnenstadt den för dit Johr eersten Inkoop-Sünndag. Bi Sünn un blauen Heven weer dat in un vör de Ladens düchtig vull.

