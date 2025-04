Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr Wat Polzin to dat Nürnberg-Speel seggt

De HSV is in de Twete Football-Bunnsliga op Platz een un is so dicht an'n Opstieg as noch nich tovör. Trainer Merlin Polzin will dorvun aver noch nix hören, ok nich na den 3:0-Sieg in Nürnberg. In't Interview mit NDR 90,3 sä he, dat kunn jümmer noch scheef gahn. Na dat Nürnberg-Speel is HSV-Störmer Jean Luc Dompe op Social Media rassistisch beleidigt worrn. Sportvörstand Stefan Kuntz sä dorto, dat Haat-Bootschapen nich hennahmen warrt.

