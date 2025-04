Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Tempo 50 op de Köhlbrandbrüüch

De Köhlbrandbrüüch, de is marood. Dorüm gellt dor vun hüüt af an Tempo 50 op de ganze Brüüch. Dormit schall sekerstellt warrn, dat se noch so lang bruukt warrn kann, bet dat en ne’e Brüüch geven deit. Al vöraf geev an op Afsneden vun de Köhlbrandbrüüch en Tempolimit vun 50 km/h. Verleden Johr, dor harr de Hamborger Senaat den Boo vun en ne’e Brüüch besloten, wiel de ole för grote Containerscheep to siet is.

