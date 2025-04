Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Trump Töll

Pauschal 10 Perzent op vele Waren ut all Länner – vun hüüt af an gellt deelwies de Töll, de US-Präsident Donald Trump ankünnt harr. Noch högere Töll för en Reeg vun Staaten, dorünner ok Düütschland, de schüllt in en tweten Schritt in de Midd vun de tokamen Week nakamen. De Chef vun de US-Notenbank, Jerome Powel, de wohrschaut för negative Folgen vun wegen Trumps Tollpolitik.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch