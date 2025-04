Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Tariefstriet apentlichen Deenst

Wo geiht dat wieder in den Tarifstriet vun’n apentlichen Deenst vun’n Bund un Kommunen? In Potsdam, dor wüllt Arbeidgevers un Warkschopen vundaag wedder versöken, den Striet vun’n Disch to kriegen. Grundlaag is en Kompromissvörslag, den unafhängige Schlichters vörleggt hebbt. Dorin heit dat, dat de Lohn in twee Stopen na baven gahn schall – alltohoop 5,8 Perzent, man minnstens üm 110 Euro per Maand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch