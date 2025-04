Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Maritimen Koordinator in Berlin?

De düütschen Redereen, de wüllt, dat de tokünftige Bunnsregeren, wedder en maritimen Koordinator insetten deit. Dat wöör hölpen, wenn dat in Berlin een gifft, den se direkt ansnacken kunnen. Dat sä Martin Kröger, de Hauptgeschäftsföhrer vun den Redereeverband VDR to NDR 90, 3. De Posten, de weer wichtig, so Kröger. Wat dat in de ne’e Bunnsregeren en maritimen Koordinator geven warrt, dat is noch nicht rut.

