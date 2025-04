Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Düütschlandticket

Dat de Pries vun’t Düütschlandticket na baven gahn is, dat hett sik op de Tahl vun de Abonnenten bi‘n Hamborger Verkehrsverbund utwarkt. In Februar hett de HVV 1.230.000 Abonnenten – 30.000 weniger as in‘n Dezember. Middelwiel wörrn aver wedder mehr Abos afsloten, so en HVV-Spreker. To’n Anfang vun’t Johr weer de Pries för dat Düütschlandticket vun 49 op 58 Euro per Maand na baven gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch