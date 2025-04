Stand: 05.04.2025 09:30 Uhr Football

In de Football-Bunnsliga blifft Bayern München op Titelkurs. De Tabellenföhrer hett en Achterstand ophaalt un güstern gegen Augsburg mit 3:1 wunnen. In de twete Bunnsliga hett Eintracht Braunschweig en wichtigen Sieg rinhaalt – mit 3:2 gegen Paderborn. Hannover 96 hett gegen Karlsruhe mit 0:1 verloren. De HVS speelt vundaag in Nürnberg.

