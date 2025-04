Stand: 04.04.2025 09:30 Uhr Hamborger CDU buten vör

Güstern op den Hamborger CDU-Parteidag, dor hett sik Parteichef Dennis Thering nochmal anbaden as Koalitschoonspartner, ok wenn de SPD al mit de Grönen över en Koalitschoon snacken deit. Rot-Swatt, dat weer beter as Root-Gröön, dat meent Thering. De Christdemokraten, de wüllt, dat grote Projekten as de Köhlbrandbrüüch un de A26 Oost gauer anpackt warrt.

