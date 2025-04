Stand: 04.04.2025 09:30 Uhr Bannigen Striet in Harborg

Na en Massenklopperee in Harborg ünnersöcht de Polizei de Saak. Dor weren in de Nacht bet to 40 Lüüd op einanner daalgahn, deels ok mit Wapen. Rund 30 Peterwagens ut ganz Hamborg weren dor. Twee Minschen sünd to Schaden kamen. Söven hebbt se fastnahmen. De Polizei hett mehrere Daatwapen sekerstellt. So as dat utsüht, hebbt sik Tschetschenen un Kurden in de Hoor kregen, wegen en Striet vun welk vun jüm.

