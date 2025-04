Stand: 04.04.2025 09:30 Uhr Maleschen mit Hamborger Verwalten

In Hamborg hebbt de Lüüd faken Maleschen mit de Verwalten. In de verleden 14 Maand sünd bi Wollfohrtsverbänn mehr as 3700 Fäll mit Behörden mellt worrn. De meisten Saken bedrapen dorna dat Jobcenter un dat Amt för Migratschoon. Dor weer bi de Halv vun de Fäll nüms tofaat to kriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch