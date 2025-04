Stand: 04.04.2025 09:30 Uhr Olympia in Hamborg?

Olymp’sche Spelen in Hamborg – de Plaans för en Bewarven warrt konkreter. As eersten Punkt wüllt se för dat Olymp’sche Dörp woll en ne’en Stadtdeel boen. As tweten Punkt: In’t tokamen Johr, dor kunn Hamborg in’n Fröhling oder Sommer ja oder ne to de Sommerspelen seggen.

