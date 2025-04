Stand: 04.04.2025 09:30 Uhr Hamborger Spood bi Handball un Tennis

Al güstern sünd de Hamborger spoortlich vöran kamen. Einmal bi’n Handball: De HSV Hamborg hett in de Bunnsliga gegen Potsdam wunnen, mit 28 to 23. Un bi’n Tennis: Eva Lys steiht in’t Veertelfinaal vun’t Turnier in La Bisbal d’Emporda in Spanien. Se hett gegen Marina Bassols Ribera in twee Sätz wunnen.

