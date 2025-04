Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr Hamborg: Immobilienpriesen liegt wiet ut’nanner

De Hamborger Immobilienpriesen gaht vun Stadtdeel to Stadtdeel ümmer wieder ut’nanner. Dat is ut den ne’en LBS-Immobilienatlas ruttolesen. En Bispeel: In Harvstehuud oder in’e Havencity betahlt een in’n Dörsnitt 11.500 Euro för den Quadraatmeter. In Marmsdörp, Huusbrook un Steilshoop sünd dat op’e anner Siet blots 3.500 Euro. Un bi Eenfamiljenhüüs süht dat meist jüst so ut.

