Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr Trump künnigt ne’e Töll an

US-Präsident Donald Trump hett nu ne’e Töll ankünnigt. Op den Import vun Saken ut Europa fallt denn 20 Perzent op an. Trump sä as Grund, so schull de amerikaan‘sche Industrie wedderboorn warrn. De EU-Kommischoon snackt vun en sworen Slag in’t Kontor för de Weertschop op’e Welt. De EU hett Gegentöll ankünnigt.

