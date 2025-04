Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr Datenschuulbeobdraagte verlangt Schranken för KI

Kameras, de Gesichter kloorkriegen un wies warrn doot un so denn ok Minschen bi rutfinnen köönt – dat allens is mit künstliche Intelligenz mööglich. Hamborgs Datenschuulbeopdraagte Thomas Fuchs verlangt nu aver klore un enge Schranken för sowat, wenn denn sone Software insett warrt. In Behöörden kann KI, so as Fuchs dat seggen deit, en bannige Stütt ween, so as bi dat Verarbeiden vun Texten oder wenn een Daten analyseren deit.

