USA: Spekulatschonen över Afgang vun Musk

In’e USA gifft dat dör Medienberichten opstunns en Hen un Her, wat den Milliardär Elon Musk angahn deit. So as welk Medien dat schrieven doot, warrt he woll villicht sien Job as wichtigsten Raatgever vun Präsident Trump opgeven. En Sprekersch vun de Regeren snackt bi de Berichten vun’t Woort her vun „Müll“. Musk wöör denn gahn, wenn he siene Arbeit maakt harr. Mehre Medien snackt dorvun, Trump harr den Afgang in de tokamen Weken ankünnigt. Musk is as Raatgever dorför tostännig, staatliche Strukturen aftoboen. Aver so as he dorbi vörgahn deit, sorgt dat för Striet.

