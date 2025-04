Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr Autorennen in Billsteed: Doodsfohrer ütert sik

En twee Johr ole Jung kummt bi en Autorennen in Billsteed üm’t Leven. In den Perzess üm düssen Fall hett nu de Autokutscher, de Doodsfohrer vör dat Landgericht utseggt. De 25 Johr ole Keerl sä, he un sien Fründ harrn verleden Sommer an en Ampel mitmal en Rennen afmaakt hatt. Un denn weern se beide mit 180 Kilometer de Stünn över den Schiffbeeker Weg raast. As se denn achteran mit en anner Fohrtüüg tohoopstöten deen, dor kööm denn de lütte Jung bi üm’t Leven. De Tweeschenbroder vun den Lütten hett de ganze Saak överleevt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch