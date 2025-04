Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr DFB-Pokaal: Stuttgart winnt gegen Leipzig

Dat is en lütten Droom, de dor nu wohr warrn deit – so beschrifft de Trainer vun’n VfB Stuttgart dat, wat he nu mit siene Mannschop henkregen hett. Denn dat Team vun Sebastian Hoeneß hett dat nu na dat Finaal vun den DFB-Pokaal hen schafft. Stuttgart hett Leipzig mit dree to een ut den Wettstriet rutsmeten un mutt nu in dat Finaalspeel Enn vun’n Maimaand gegen Arminia Bielefeld ran.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch