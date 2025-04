Stand: 03.04.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat is ok vundaag kort vertellt, so as güstern: Dat warrt goot bi Temperaturen vun bet to 19 Graad. Un över morgen, dor mööt wi uns denn ok keen grote Gedanken maken, denn dat geiht ok morgen eerstmal so wieder as vundaag.

