Stand: 02.04.2025 09:30 Uhr Diskuschoon över Handyverbott an Scholen

Schüllt Handys an Scholen verbaden warrn? Över düsse Fraag warrt opstunns in ganz Düütschland veel wat över snackt. Denn in Hessen schüllt de Kinner un jungen Lüüd jümehr Handys in’e School privaat nich mehr bruken dröven. In Hamborg blifft dat aver dorbi, hier schall dat per Gesett keen Handyverbott geven. Man de Schoolbehöörd arbeidt an en Vörslag, wo denn binnen stahn deit, wat se de Scholen in düsse Saak anraden wüllt. Wannehr düsse Vörslag denn aver vörliggen deit, dat is noch unkloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch