Hamborg stellt Datenschuulbericht vör

En Hamborger Inkasso-Firma mutt woll, so as dat utsehn deit, 900.000 Euro wat an Straaf betahlen, wiel dat se sik nich an de Datenschuul holen hebbt. Dat is NDR 90,3 wies worrn un is ut den Datenschuulbericht ruttolesen. Düsse Bericht warrt vundaag vun Amts wegen her vörstellt. Alltohoop hett Hamborg in dat verleden Johr in de Saak, wat de Datenschuul angahn deit 1,2 Millionen Euro wat an Bußgeller intreckt. Dat is so veel as noch nie nich tovör.

