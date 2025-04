Stand: 02.04.2025 09:30 Uhr Kriminaalstatistik kummt vundaag op’n Disch

Wat seker kann een in Düütschland leven? En Henwies för de Anter op düsse Fraag is villicht ok so’n beten wat ut de ne’e Kriminaalstatistik ruttolesen. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser warrt düsse Statistik vundaag op’n Disch packen un vörstellen. Vöraf is een al so’n beten wat an Daten wies worrn. So sünd verleden Johr alltohoop 5,8 Millionen Straafdaten tellt worrn un dat sünd 1,7 Perzent weniger as noch dat Johr tovör. Opkloren kunn de Polizei an’n Enn denn so bi üm un bi söss vun teihn Straafdaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch