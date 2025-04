Stand: 02.04.2025 09:30 Uhr Frankriek: LePen dröfft villicht doch noch kannideren

In Frankriek hett de rechtsutrichte Politikersch Marine LePen nu doch noch en Schangs, dat se bi de Präsidentschop kannideren kunn. Vör twee Daag is se veruurdeelt worrn, wiel dat se Stüergeller ünnerslaan harr. Dat bedüüdt, dat se nich as Kannidaatsch antreden dröff. Man nu heet dat, dat dat eerst in ehr Beropensverfahren 2026 fastleggt warrt, wat dat so is oder nich. LePen snack in en eerste Reakschoon op düsse ne’e Saak vun en bannig gode Naricht.

