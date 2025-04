Stand: 02.04.2025 09:30 Uhr Eerdbevern: Keerl na 5 Daag reddt

Fief Daag lang hett he ünner Trümmer legen. Un nu is he, en 26 Johr ole Keerl, na dat swore Eerdbevern in Myanmar noch levend ut en tohoopfullen Huus ruthaalt worrn. En Team vun Reddenslüüd vun dor hett em tohoop mit Hölpslüüd ut’e Törkei an’t Licht halen kunnt. Alltohoop sünd in Myanmar, so as dat betto heten deit, bi dat Eerdbevern mehr as 2.700 Minschen üm’t Leven kamen.

