Stand: 02.04.2025 09:30 Uhr DFB-Pokaal: Bielefeld schafft Sensatschoon

En Eerstligist kriggt vun en Drüttligist een op’e Mütz. Dat is nu jüst wedder bi’n DFB-Pokaal so passeert. Arminia Bielefeld is dat ween un hett de Sensatschoon nu schafft, dat se na’t Finaal henkamen sünd. De Bielefelder hebbt dat Halffinaal wunnen un Leverkusen, den Titelverdediger, ut’n Pokaal rutsmeten. An’n Enn stünn dat twee to een. In dat Finaalspeel mutt Bielefeld nu Enn vun’n Maimaand gegen Stuttgart oder Leipzig ran.

