Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Cannabis in Hamborg

Ok in Hamborg dröff Cannabis jo al en Johr lang anboot un smöökt warrn. Nu hett de Polizei mal jümehr Fäll, de wat mit Drogen to doon harrn, tosamentellt, un se hett faststellt, dat de Fäll üm en Drüttel sunken sünd. De Schandarms bekrittelt man, dat dat Kuntrulleren vun de ne'n Regeln recht swoor weer. In Hamborg gifft dat al acht Verenen, de Cannabis anboot un dat denn an jümehr Liddmaten rutgeven dröövt. Tolaten sünd föfftig Gramm per Maand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch