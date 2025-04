Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Rabea Rogge in'n Weltruum

Rabea Rogge ut Berlin is de eerste Fro ut Düütschland, de na'n Weltruum flagen is. Tosamen mit drei anner Astronauten weer se in de Nacht vun Cape Canaveral in'n US-Bunnsstaat Florida start: in en "Dragon"-Kapsel vun SpaceX. Nu schall de Crew veer Daag lang op en ne'e Ümloopbahn över de Polarregion flegen. Dorbi schall ünner annern dat Lüchten an'n Heven ünnersöcht warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch