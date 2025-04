Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr End vun't Winternootprogramm

In de verleden Nacht sünd dat in Hamborg deelwies noch null Graad ween – un dat Winternootprogramm för Lüüd ohn Ünnerdack endt vundaag. Dat bekrittelt de Diakonie. Se verlangt: Dat müss mehr Wohnruum för de Lüüd geven. In de verleden Daag hefft noch üm un bi fiefhunnert Minschen Ünnerdack vun't Nootprogramm kregen. Bummelig söventig warrt man eerst mal noch nich rutsmeten, heet dat vun de Soziaalbehöörd: Se weren to krank för de Straat or hefft keen Recht op en Ünnerkunft vun de Stadt.

