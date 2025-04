Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Linke: Weniger Wahlplakaten

De Linksfraktschon will, dat dat in Hamborg in Tokunft nich mehr so veel Wahlplakaten geven schall. Se hett nu en Andrag in de Börgerschop stellt. Sülms lütte Straten weren in'n Wahlkamp veel to dull tokliestert worrn – un dat weer nich goot wegen Schuul vun de Ümwelt. De Linke hett ok en Vörslag maakt: In Tokunft schullen all de Parteien en Maximum an Plakaten hebben – afhangig dorvun, wo groot de Parteien sünd.

