Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Brand in Kirchwarder

De Hamborger Füerwehr hett in Kirchwarder en Neebo löscht. In dat Huus hefft noch keen Lüüd wohnt. As de Füerwehr keem, hett dat all heel brennt – dor weer denn ok nich veel to retten. Löscht worrn is noch bet na'n fröhen Morgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch