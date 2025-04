Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Genootschop vun'n FC St. Pauli

För'n FC Sankt Pauli löppt dat ne'e Genootschopsmodell recht goot, so as dat utsüht. Na Informatschonen vun NDR 90,3 sünd bet Middernacht Genootschopsandelen för bummelig achtuntwintig Millionen Euro tekent worrn. Wo veel dat nipp un nau sünd, will Sankt Pauli in'n Mai seggen. Bet dor müssen all Andrääg afarbeidt ween.

